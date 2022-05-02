Семь домов пострадали от пожара на объекте Минобороны в Белгородской области

В воскресенье, 1 мая, на объекте Минобороны в Белгородской области произошел пожар. В результате этого происшествия семь домов получили повреждения, один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале Гладков указал, что пострадал один из местных жителей, но «ранение легкое».

Также губернатор пообещал максимально быстро приступить к восстановлению домов.

Пожар произошел на территории одного из объектов министерства обороны РФ на границе трёх муниципалитетов Белгородской области - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.