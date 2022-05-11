В Белгородской области заявили о пострадавшем при обстреле села Солохи со стороны Украины

Село Солохи Белгородского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения», — написал губернатор.

Гладков также уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и пообещал позднее поделиться «более подробной информацией».

После начала специальной военной операции на Украине граничащее с этой страной регионы России спорадически подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 1 мая семь домов пострадали от пожара на объекте Минобороны РФ в Белгородской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных российских источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.