Система ПВО сбила «Точку-У» над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны сбила над городом Валуйки в Белгородской области ракету «Точка-У». По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавшую, по его данным, доставили в центральную больницу.

«Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается. Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что в результате вечернего обстрела города Шебекино со стороны Украины два человека погибли, еще трое пострадали.

Напомним, обстрелы приграничных российских регионов продолжаются с начала проведения специальной военной операции. В ряде регионов по этой причине действует высокий уровень террористической угрозы и введен средний уровень реагирования – он распространяется на Крым, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области и Севастополь.