Губайдуллин: Заслуга Путина — это современные образовательные организации для наших детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Внимание Президента России Владимира Путина к системе образования привело к положительным изменениям в этой области, включая строительство новых школ и повышение престижа рабочих профессий. Такое мнение высказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин в разговоре с «Татар-информом».

«Как представитель системы образования и нашей республики, и РФ в целом, могу с уверенностью сказать, что мы очень позитивно оцениваем заявление Владимира Владимировича Путина о выдвижении на новый срок. С уверенностью можно сказать, что все те положительные изменения в системе образования, которые стали возможны за эти годы, они произошли благодаря тому, что Владимир Владимирович был внимателен к этому направлению», – сказал собеседник.

Среди положительных изменений, названных Губайдуллиным, – реализация национального проекта «Образование», строительство новых школ, университетов и кампусов, повышение престижа рабочих профессий, усиление науки, в том числе молодежной.

«Владимир Владимирович понимает, насколько важно формировать качественное образование у молодежи нашей страны, насколько это влияет на будущее нашей страны. Все те изменения, которые произошли, случились благодаря его взвешенной и грамотной политике в этом направлении», – сказал Губайдуллин.

Он полагает, что этот позитивный курс нужно продолжать, чтобы российская система образования была лучшей в мире.

«Как отец могу смело сказать: в том, что наши дети учатся в современных, передовых образовательных организациях, заслуга именно Владимира Владимировича Путина», – сказал директор Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Накануне глава российского государства Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Они запланированы на 15-17 марта, сообщил ЦИК РФ.