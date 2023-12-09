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Губайдуллин: Заслуга Путина — это современные образовательные организации для наших детей
Внимание Президента России Владимира Путина к системе образования привело к положительным изменениям в этой области, включая строительство новых школ и повышение престижа рабочих профессий. Такое мнение высказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин в разговоре с «Татар-информом».
«Как представитель системы образования и нашей республики, и РФ в целом, могу с уверенностью сказать, что мы очень позитивно оцениваем заявление Владимира Владимировича Путина о выдвижении на новый срок. С уверенностью можно сказать, что все те положительные изменения в системе образования, которые стали возможны за эти годы, они произошли благодаря тому, что Владимир Владимирович был внимателен к этому направлению», – сказал собеседник.
Среди положительных изменений, названных Губайдуллиным, – реализация национального проекта «Образование», строительство новых школ, университетов и кампусов, повышение престижа рабочих профессий, усиление науки, в том числе молодежной.
«Владимир Владимирович понимает, насколько важно формировать качественное образование у молодежи нашей страны, насколько это влияет на будущее нашей страны. Все те изменения, которые произошли, случились благодаря его взвешенной и грамотной политике в этом направлении», – сказал Губайдуллин.
Он полагает, что этот позитивный курс нужно продолжать, чтобы российская система образования была лучшей в мире.
«Как отец могу смело сказать: в том, что наши дети учатся в современных, передовых образовательных организациях, заслуга именно Владимира Владимировича Путина», – сказал директор Центра развития профессиональных компетенций РТ.
Накануне глава российского государства Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Они запланированы на 15-17 марта, сообщил ЦИК РФ.
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