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Зеленский готовится получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России
Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать сбор требований Запада для получения разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России. Этим займутся Министерство обороны и дипломаты, заявил Зеленский в своих соцсетях.
Поручение дано в рамках заседания ставки. Также он сделал первое официальное подтверждение проведения операции на территории Курской области.
«Поручил Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — отмечается в сообщении.
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