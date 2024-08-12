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Политика 12 августа 2024 19:39

Зеленский готовится получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать сбор требований Запада для получения разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России. Этим займутся Министерство обороны и дипломаты, заявил Зеленский в своих соцсетях.

Поручение дано в рамках заседания ставки. Также он сделал первое официальное подтверждение проведения операции на территории Курской области.

«Поручил Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — отмечается в сообщении.

#Владимир Зеленский
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