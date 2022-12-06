GT: Вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость разгрома их гегемонии

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и их стремление извлечь из ситуации максимальную выгоду демонстрируют необходимость разгрома американской гегемонии. Такое мнение высказали авторы китайского издания Global Times, передает РИА Новости.

«В конфликте на Украине Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России и, с другой стороны, провоцирует жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики, — пишут авторы. — В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под „международным порядком“, основанным на правилах».

Отмечается, что настоящий международный порядок должен помочь построить человеческое сообщество с общим будущим, а не основанное на подчинении Белому дому.

«Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — заключил автор.

Ранее на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ Президент России Владимир Путин отмечал, что сегодняшний мир становится многополярным, несмотря на попытки некоторых геополитических игроков сохранить любой ценой свою шатающуюся гегемонию. Он также заявил, что гегемония Запада означает стагнацию для всего мира и мракобесие.