Путин: Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира и мракобесие

Западные глобалистские элиты всеми силами пытаются сохранить свою гегемонию и, провоцируя хаос, противодействуют объективным процессам формирования многополярного мира. Об этом Президент России Владимир Путин заявил, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка, — сказал глава государства. — Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм».

Путин подчеркнул, что ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран выбирают путь свободного и суверенного развития с опорой на свою самобытность и ценности, цитирует Президента пресс-служба Кремля.