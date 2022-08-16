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Ру Тат
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Официальная хроника
16 августа 2022  10:23

Путин: Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира и мракобесие

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Западные глобалистские элиты всеми силами пытаются сохранить свою гегемонию и, провоцируя хаос, противодействуют объективным процессам формирования многополярного мира. Об этом Президент России Владимир Путин заявил, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. 

«Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка, — сказал глава государства. — Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм».

Путин подчеркнул, что ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран выбирают путь свободного и суверенного развития с опорой на свою самобытность и ценности, цитирует Президента пресс-служба Кремля.

#Владимир Путин
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