Путин: Ряд геополитических игроков пытаются любой ценой сохранить шатающуюся гегемонию
Сегодняшний мир становится многополярным, несмотря на попытки некоторых геополитических игроков сохранить любой ценой свою шатающуюся гегемонию. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает пресс-служба Кремля.
«Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств – от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», – сказал глава государства.
Он отметил, что эти страны не гнушаются даже прямыми диверсиями. Речь идет об организации взрывов на газовых магистралях «Северных потоков». Эти страны заинтересованы в этом и поэтому помалкивают по поводу того, а кто же это сделал.
«Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», – заявил Путин.
По его словам, тактика шантажа и запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве СНГ. Он подчеркнул, что не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, а также разжигаются вооруженные конфликты, которые прямо угрожают безопасности всех участников содружества.