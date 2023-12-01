Метшин заявил, что Казань готова принять «Игры будущего» и гостей из 100 стран

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что Казань готова принять «Игры будущего» в 2024 году. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященно запуску трофея «Игр будущего» к МКС с космодрома Байконур.

«Уверен, что „Игры будущего“ — это отдельная золотая страница и в истории Казани, и в истории нашей страны. Мы вместе впервые будем принимать свыше 100 стран. Казань к этому готова. Провели первые тестовые соревнования. С этого момента уже свыше 180 млн посмотрело, как проходили тестовые соревнования», — сказал Метшин.

Казанский градоначальник отметил, что проведение «Игр будущего» — это и честь, и вызов. Пользуясь случаем, он пригласил всех в столицу Татарстана. Метшин сравнил Казань с Афинами, где впервые проводились Олимпийские игры, и выразил надежду, что город откроет новую страницу в своей 1000-летней истории.

Трофей «Игр будущего» уже проехал по восьми российским городам, включая Нижний Новгород, Иннополис, Казань, Ульяновск, Самару, Cаратов, Уфу, Оренбург. Теперь он отправится на МКС, где пробудет некоторое время, а потом снова вернется в Казань.

Напомним, что 14 ноября Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету «100 дней до „Игр будущего“».

«Дорогие друзья, символично, что сто дней до начала „Игр будущего“ празднуется на площадке выставки-форума „Россия“, где представлены передовые достижения нашей страны. Нам, конечно же, есть чем гордиться, в том числе и в сфере высоких технологий. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани», — сказал тогда глава государства.