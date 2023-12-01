Трофей «Игр будущего» должен оказаться на МКС в воскресенье

Трофей «Игр будущего», который сегодня должен отправиться на космическую орбиту, окажется на МКС в воскресенье. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса, куратор пилотируемых программ Сергей Крикалев.

«Через двое суток, в воскресенье, корабль стыкуется со станцией. Все грузы, которые прилетят на этом корабле, включая символ Игр, тоже окажутся на станции и какое-то время будут находиться там», – объяснил он.

Корабль стартует с космодрома Байконур в 14:25 по местному времени. Сейчас ракета начинает заправляться, сказал исполнительный директор Роскосмоса.

Напомним, что 14 ноября Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету «100 дней до „Игр будущего“».

«Дорогие друзья, символично, что сто дней до начала „Игр будущего“ празднуется на площадке выставки-форума „Россия“, где представлены передовые достижения нашей страны. Нам, конечно же, есть чем гордиться, в том числе и в сфере высоких технологий. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани», — сказал тогда глава государства.

Ранее, на этой же пресс-конференции, мэр Казани Ильсур Метшин пригласил всех в Татарстан на «Игры будущего» и сказал, что столица республики готова принять гостей из более чем сотни стран.