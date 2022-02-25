Грузия не присоединится к санкциям Запада против России

Грузия не планирует поддерживать финансовые и экономические санкции Запада против России, так как это может навредить местному населению, заявил Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы изучили действия партнеров... я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению», — сказал политик.

Гарибашвили подчеркнул, что, будучи ответственным за внутренную и внешнюю политику своей страны, он будет следовать национальным интересам Грузии.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе многие страны начали обсуждать возможность введения новых санкций.