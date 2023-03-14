Грушко заявил о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка продлена — она продолжит реализовываться на прежних условиях. Об этом со ссылкой на замглавы российского МИД Александра Грушко сообщает ТАСС.

«Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», – подтвердил заместитель министра.

Так называемую «продуктовую» или «зерновую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля прошлого года. Она включает в себя вывоз украинского зерна и снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Накануне МИД заявил, что Россия согласна на продление инициативы, однако лишь на 60 дней.