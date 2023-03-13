Замглавы МИД подчеркнул, что дальнейшая позиция Москвы будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации экспорта российской сельхозпродукции, включая банковские платежи, логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.
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МИД: Россия готова продлить «зерновую» сделку на 60 дней
Россия не возражает против продления «зерновой» сделки после 18 март (в эту дату заканчивается срок действия заключенного соглашения), но только на 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.
«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — заявил представитель внешнеполитического ведомства по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.
Он назвал состоявшийся разговор «подробным и откровенным». По словам Вершинина, консультации снова подтвердили, что коммерческий вывоз украинского зерна осуществляется устойчивыми темпами и приносит немалую прибыль Киеву, а вот российским сельхозэкспортерам все еще ставятся барьеры.
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