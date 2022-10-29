Грушко заявил, что Военная доктрина РФ не допускает двойных толкований в вопросе ЯО

Военная доктрина России не допускает никаких двойных толкований в вопросе возможного применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований», — поделился своим пониманием российских концепций применения оружия массового поражения дипломат.

«Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только если существует угроза самому существованию государства. Всё. Это абсолютно четкий критерий», — уточнил он.

Вместе с тем, по словам Грушко, что язык ядерных стратегий стран Запада («и Великобритании, и Франции, и прежде всего США») «достаточно размыт». «<…> и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия», — заметил в связи с этим замглавы МИД.

Ранее, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в Военной доктрине России «применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия» считается возможным для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, обеспечения безопасности российского народа.

Американский лидер Джо Байден в ответ обратил внимание на то, что российские власти придерживаются опасного подхода к возможности применения ядерного оружия. «Если у него (Владимира Путина — прим. Т-и) нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? <…> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», — сказал Президент США.