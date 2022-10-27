Путин назвал примитивными заявления Запада о возможном применении Россией ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможном применении ядерного оружия Россией примитивными. Глава государства рекомендовал ознакомиться с Военной доктриной РФ, в которой объясняется, в каких случаях может применяться оружие массового уничтожения. Об этом российский лидер рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Первое — пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Второе — цель сегодняшней возни [вокруг] ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается», — заявил Путин.

По его словам, попытки западных стран надавить на нейтральные и дружественные России государства не имеют успеха, и поэтому они ищут дополнительные аргументы, чтобы доказать необходимость всем вместе противостоять РФ.

«Провокации с ядерным оружием, нагнетание тезиса о возможном применении ядерного оружия со стороны России используются именно для достижения этих целей — повлиять на наших союзников, на нейтральные государства. И сказать: „Смотрите, какая страшная Россия, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать”. На самом деле это примитивная цель», — поделился своим пониманием ситуации глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия и только намеками отвечала на заявления лидеров западных стран. «Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Постоянно идут разговоры о том, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Мы же ее контролируем, там же наши войска находятся. Там нет никакого тяжелого оружия. И ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию», — заметил он.

Президент напомнил, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, о чем Россия проинформировала всех западных партнеров. «Тишина. Как будто ничего не происходит. То есть они стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток борьбы с Россией. Другого смысла я просто не вижу», — сказал он.

Глава государства отметил, что единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, — это Соединенные Штаты. «Военной целесообразности вообще никакой не было — ноль. Какая целесообразность была применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного гражданского населения, ядерное оружие? Была какая-то угроза территориальной целостности и суверенитету США? Нет, конечно», — поделился он своим видением обстоятельств конца Второй мировой войны.

По мнению Путина, на тот момент у Японии практически не было возможности к военному сопротивлению, и поэтому не было смысла использовать против этой страны ядерное оружие. «Кстати, в японских учебниках пишут, что это союзники нанесли ядерный удар. Вот как держат эту Японию, что даже в школьных учебниках не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы американцы. Наверное, надо брать пример в чем-то с них, просто красавцы. Но это происходит, это жизнь. США — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие и сделала это потому, что посчитала, что это в их интересах», — добавил он.

В завершение Президент упомянул о Военной доктрине, в которой говорится, что Россия «считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия» для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, обеспечения безопасности российского народа.