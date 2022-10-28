Байден: Слова Путина о ядерном оружии противоречат обещаниям не применять его

Власти России придерживаются опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил Президент США Джо Байден. Так он прокомментировал вчерашние слова российского лидера Владимира Путина в ходе дискуссии после планарного заседания на Валдайском форуме.

Путин подчеркнул, что в Москве «ничего не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран», в том числе экс-премьер Британии Лиз Трасс.

«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – приводит слова Байдена ТАСС.

Путин в своем выступлении в частности заявил, что цель «возни» вокруг ядерных угроз объясняется попыткой западных стран надавить на всех участников международного общения. Он также подчеркнул, что «пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения».

Полный текст выступления Путина на пленарном заседании Валдайского форума можно прочитать по ссылке.