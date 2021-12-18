Грушко: Россия перейдет к созданию контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности

Россия перейдет к созданию контругроз, если Североатлантический альянс не примет ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат заметил, что российская сторона готова разговаривать о способах, которые позволят «военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс». Последний должен, по его мнению, реально укрепить военную безопасность всех стран на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии.

«<…> если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО — прим. Т-и), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз. Но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, отчего да почему», — пояснил Грушко.

По мнению замглавы МИД, странам НАТО следует серьезно отнести к инициативам РФ по гарантиям безопасности. В противном случае им придется иметь дело с альтернативой военно-технического соперничества в Европе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России передал Соединенным Штатам проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. При этом США заявили, что начнут обсуждать гарантии безопасности только после консультаций с европейскими союзниками.