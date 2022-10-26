Группа мобилизованных из Кукмора отправилась на учебный полигон в Казань

Сегодня из Кукмора состоялась отправка очередной группы резервистов, призванных по частичной мобилизации. Они отправились на боевое слаживание на учебный полигон в Казань, пишет газета «Трудовая слава».

Проводить родных и близких у военкомата собрались родственники, друзья, руководители района.

Среди добровольцев в столицу республики отправился Дмитрий Скворцов. Его провожали жена, десятилетняя дочь и шестилетний сын. Семья поддержала решение отца и очень гордится им.

«У меня семья, я должен их защитить. Мой прадед всю войну прошел», — объясняет Дмитрий свое решение.

С мобилизованными также встретился глава исполкома района Азат Гарифуллин. Он рассказал собравшимся о мерах поддержки и произнес слова напутствия для солдат.

После прощания с родными мобилизованных отправились на место обучения.

О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Как проходит отправка в городах и селах Татарстана — читайте в материале «Татар-информа».