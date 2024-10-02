Оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» признала выход ВСУ из Угледара. Об этом сообщает ТАСС.

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара», – говорится в сообщении.

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что в Угледаре штурмовики 430-го полка водрузили флаг Татарстана. В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.