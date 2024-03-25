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Группа «Россия – Исламский мир» решительно осудила теракт в «Крокусе»
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» решительно осудила теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл», унесший жизни 137 человек. Заявление группы поддержал ее председатель, Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Глубоко потрясены и решительно осуждаем чудовищный террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Убеждены, что все виновные в этом ужасном злодеянии понесут заслуженное и суровое наказание», – приводит текст заявления руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
ГСВ подчеркнула, что терроризм во всех его проявлениях и формах представляет одну из серьезных угроз миру и безопасности и превратился в наболевшую проблему сегодняшнего времени.
«Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность в нашей стране. Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, включая мусульманское сообщество, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве», – отметили в Группе стратегического видения.
Организация подчеркивает важность совместной дальнейшей борьбы с разрушающей идеологией терроризма и призывает к выработке дополнительных мер, направленных на противодействие международному терроризму.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин. Глава государства также доложил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.
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