Группа «Би-2» анонсировала перенос концерта в Казани на осень 2022 года

Коллектив «Би-2» сообщил о переносе концерта в Казани на осень этого года, все купленные ранее билеты останутся действительными. Об этом сообщается в официальном паблике группы во «ВКонтакте».

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесенные концерты обязательно состоятся», — сказано в сообщении.

Музыкальный коллектив пообещал в ближайшем времени сообщить новые даты перенесенных концертов.

«Мы искренне благодарны всем нашим поклонникам, которые решат дождаться концертов „Би-2“ в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесенные выступления. Мы верим, что обязательно еще не раз увидимся и споем вместе с вами!» — отмечается в группе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что концерт группы «Би-2» в Казани, запланированный на 1 июня, был отменен по инициативе депутата Елены Ямпольской. В Минкультуре РТ пояснили, что музыканты не выполнили требования по обеспечению безопасности зрителей.