Депутат Госдумы объявила об отмене концерта группы «Би-2» в Казани

Депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская объявила об отмене концерта группы «Би-2» в Казани. Он был запланирован на 1 июня.

«Информация о том, что в Казани, на площадке «Татнефть Арены», 1 июня состоится концерт группы «Би2», является устаревшей и на данный момент уже не соответствует действительности», - написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту стали выражать поддержку подобному решению.

«Недопустимо проводить в России концерты тех, кто открыто заявляет о своей русофобской позиции, при этом не гнушаясь тут зарабатывать. В Татарстане чтят память погибших в СВО, а концерты таких как Би-2 оскверняют память о наших героях», - написала одна из подписчиц депутата.

Другая спросила «что нужно сделать, чтобы и в Перми отменили».