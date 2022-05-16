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Культура
16 мая 2022  18:00

Минкульт РТ рассказал, почему не состоится концерт «Би-2» в Казани

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Концерт группы «Би-2» в Казани, запланированный на 1 июня, не состоится из-за невыполнения требований к безопасности зрителей. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства культуры Татарстана.

«Организаторы банально не выполнили требования по безопасности зрителей», — заявили в ведомстве.

Ранее об отмене концерта группы сообщила депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что информация о мероприятии давно устарела и не соответствует действительности, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#Би-2 #отмена концерта #минкульт рт
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