Минкульт РТ рассказал, почему не состоится концерт «Би-2» в Казани

Концерт группы «Би-2» в Казани, запланированный на 1 июня, не состоится из-за невыполнения требований к безопасности зрителей. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства культуры Татарстана.

«Организаторы банально не выполнили требования по безопасности зрителей», — заявили в ведомстве.

Ранее об отмене концерта группы сообщила депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что информация о мероприятии давно устарела и не соответствует действительности, о чем ранее сообщал «Татар-информ».