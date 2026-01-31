Гришин о проигрыше «Ак Барсу»: С самого начла стали нарушать дисциплину, удаляться

Игорь Гришин

Фото: hcnh.ru

Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин связал разгромное поражение в гостях от казанского «Ак Барса» с частыми нарушениями дисциплины со стороны своих подопечных, которые приводили к игре в меньшинстве. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

«С самого начала начали нарушать дисциплину, удаляться, и, в общем-то, наверное, это сказалось на ходе всего матча. Очень много играли в меньшинстве, потратили много сил», – констатировал специалист.

По мнению главного тренера «Нефтехимика», после активизации во втором периоде, наверное, можно было бы добиться лучшего результата, но в третьем периоде очередное нарушение дисциплины привело к пропущенному голу.

Гришин также допустил, что отсутствие игровой практики в течение недели сказалось на тонусе хоккеистов. Сыграла свою роль, на его взгляд, и дополнительная нагрузка, рассчитанная на дальнейшие встречи, в процессе подготовки между матчами.

«Было видно поначалу, что они не совсем свежие, не очень хорошо двигаются», – признал он.

Наставник «Нефтехимика» также объяснил, что после нескольких серьезных спасений со стороны вратаря Ярослава Озолина было решено не менять его на Филиппа Долганова по ходу матча. «Филипп уже полностью тренируется, он готов играть», – уточнил вместе с тем Гришин.