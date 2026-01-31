news_header_top
31 января 2026 19:24

«Ак Барс» разгромно обыграл «Нефтехимик» на своем льду

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче на «Татнефть Арене» разгромно обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:1.

Первую шайбу на 6-й минуте игры забросил в ворота гостей форвард казанцев Александр Барабанов. На 8-й и 10-й минутах хозяева увеличили преимущество: голами отметились Нэйтан Тодд и Александр Хмелевский соответственно. Напряженная борьба продолжалась до конца первого периода, но счет остался неизменным.

Во втором периоде на недолгое время счет стал 4:0 в пользу «Ак Барса»: под конец 26-й минуты отличился Илья Сафонов. Однако на 32-й минуте подопечные Игоря Гришина сумели забить гол, который записал на свой счет Матвей Заседа. Дальнейшие атаки (более многочисленные у хозяев, менее – у гостей) не привели ни к чему до конца периода.

В начале третьего периода, на 44-й минуте, «барсы» увеличили разрыв с «волками»: шайбу забросил Митчелл Миллер. В дальнейшем казанцы бескомпромиссно стремились сделать счет еще более разгромным, а нижнекамцы столь же настойчиво хотели немного подсластить пилюлю неминуемого поражения. На 59-й минуте во второй раз отличился Илья Сафонов, забив гол в ворота гостей.

Победу в татарстанском дерби одержали подопечные Анвара Гатиятулина. Четыре из шести голов «барсов» были забиты в большинстве. Гости удалялись восемь раз, тогда как хозяева – всего два.

В рамках чемпионатов КХЛ соперники провели между собой 79 матчей. На счету «Ак Барса» теперь 54 победы, в том числе четыре в овертайме и две по буллитам. У «Нефтехимика» 25 побед, из которых три в овертайме и четыре по буллитам. Разница шайб составляет 231:148 в пользу казанского клуба.

«Ак Барс» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды после 52 игр – 72 очка. Следующий матч казанцы проведут 2 февраля в Новосибирске против «Сибири».

«Нефтехимик» сохранил пятое место на Востоке, у команды после 51 игры – 57 очков. Также 2 февраля нижнекамцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

