Гатиятулин о разгроме «Нефтехимика»: После двух неудач было важно правильно подготовиться

Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании победной домашней встречи с «Нефтехимиком» подвел итоги матча, отметив важность правильной подготовки после двух поражений в играх с «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

«После прошлых двух матчей было важно выйти с правильным настроем, правильно подготовиться. Мы играли с хорошим движением, проводили много хороших отрезков, использовали свои моменты. Хорошая командная победа <…>», – сказал специалист и поблагодарил болельщиков за поддержку.

В ответ на вопрос о том, мотивировал ли он подопечных проводить сильный первый период (17–7 по броскам), наставник казанцев пояснил, что после двух неудач игрокам просто показали, «в чем нужно прибавить, чтобы концентрация была на протяжение всех 60 минут».

«Потому что иногда даем себе волю, начинаем заниматься какой-то самодеятельностью, за что нас сразу наказывают», – констатировал Гатиятулин, признав вместе с тем, что «и соседское дерби придает дополнительные эмоции».

Говоря об игре в большинстве (впервые в сезоне «Ак Барс» реализовал его четыре раза), тренер заметил, что сейчас казанцам важно понять, как более эффективно использовать Нэйтана Тодда. Он уверен, что проблем с адаптацией у такого опытного игрока не будет, к тому же многие товарищи по команде уже знают его.

«В целом задача большинства – наиграть его так, чтобы сопернику было сложно определить, с какого розыгрыша будет угроза», – объяснил он. И позднее уточнил: «<…> вариативность важна, и сегодня все четыре шайбы были разные».

На вопрос об перспективности сочетания Тодда с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко Гатиятулин сказал, что «Ак Барс» будет пробовать разные сочетания. По его словам, хотя «есть положительные моменты, есть в чем прибавить».

Отсутствие Александра Иванова специалист объяснил его вызовом в сборную России, Никиты Дыняка – болезнью, а появление в первой команде игрока «Ирбиса» Егора Потапова – наличием у него сильной игры и габаритов, которые необходимы 13-му форварду.

После упоминания функционального состояния Дмитрия Яшкина Гатиятулин заметил, что тот «играл с особым желанием, как и вся команда», «участвовал в создании моментов».

Перспективы травмированных игроков, по оценке наставника казанцев, пока таковы, что Степана Фальковского не ждут в ближайших матчах, Альберт Яруллин отправится на выезд и может сыграть при наличии разрешения врачей, но это маловероятно, а Михаил Фисенко готовится по индивидуальному плану и на него тоже не рассчитывают.