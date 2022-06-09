Греческого бойца UFC Михайлидиса уволили после поражения татарину Фахретдинову

Греческий боец UFC Андреас Михайлидис, ставший первым соперником Рината Фахретдинова был уволен из организации. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на UFC Roster Watch.

По информации источника, помимо Михайлидиса руководство Абсолютного бойцовского чемпионата приняло решение уволить еще четверых бойцов: Фрэнка Камачо, Алекса да Силву, Луиса Смолга и Фелиса Херрига.

Стоит отметить, что последним поединком греческого спортсмена стал бой против дебютант промоушена, первого татарина в истории UFC Фахретдинова, который по единогласному решению судей одержал победу в бою.

Напомним, татарский боец UFC в дебютном бою победил греческого бойца Михайлидиса, тем самым доведя свою общую победную серию до 19 боев.

Ранее «Татар-информ» опубликовал материал о первом татарине в UFC, Ринате Фахретдинове, в котором рассказал о карьерном пути, дружбе с Хабибом Нурмагомедовым и о том, как несколько тысяч рублей чуть не сломали карьеру спортсмена.