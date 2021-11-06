Гранты на поддержку в Татарстане могут получить 25,4 тыс. предпринимателей

В Татарстане насчитывается 25,4 тыс. предпринимателей, которые могут рассчитывать на получение грантов для поддержки бизнеса в связи с введением нерабочих дней в России, сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Правительства республики в субботу.

Гранты – это единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.

По данным Федеральной налоговой службы на 3 ноября, заявились на получение гранта пока только 11% из тех, кто может рассчитывать на помощь, или 2,9 тыс. предпринимателей.

«Мы получаем много обращений от МСП в сфере: общественное питание; гостиницы; фитнес-центры; транспортные организации. Эти ОКВЭДы входят в список отраслей, которые могут претендовать на указанные гранты», — заявил Шагиахметов.

На такую же грантовую поддержку могут рассчитывать около 1 тыс. социально-ориентированных некоммерческих организаций в Татарстане.

Вместе с тем министр подчеркнул, что не все муниципалитеты наладили должное взаимодействие с предприятиями по участию в мерах поддержки. От предпринимателей в 19 районах не поступило ни одной заявки на грант.

«При этом по ряду муниципалитетов потенциальное количество получателей грантов значительно. Муниципалитетам, необходимо усилить работу с каждым конкретным потенциальным получателем меры поддержки», — отметил министр.

В числе таких районов — Елабужский, Бугульминский, Лаишевский и Высокогорский.

Шагиахметов также сообщил, что для поддержки предпринимателей предусмотрена программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» и меры на уровне республики, в том числе однопроцентный микрозайм и предоставление отсрочки выплаты основного долга по микрозаймам, поручительства Гарантийного фонда по программе «Поддержка 2021». По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 524-90-90.

Более подробно о мерах поддержки – в материале ИА «Татар-информ» «Помощь бизнесу в локдаун: кто и какие меры поддержки получит в Татарстане».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников.