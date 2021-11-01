Помощь бизнесу в локдаун: кто и какие меры поддержки получит в Татарстане

Бизнес в нерабочие дни вновь понесет потери. Для смягчения удара на федеральном уровне и в республике разработан пакет мер поддержки предпринимателей. Прием заявок от бизнесменов на оказание помощи стартовал 1 ноября. Кто может претендовать на нее, что входит в набор мер поддержки и куда за ними обращаться – в материале ИА «Татар-информ».

По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (слева), потери бизнеса в период нерабочих дней по России могут составить около 60 млрд рублей

Фото: kremlin.ru

Поддержка на федеральном уровне

Потери бизнеса в период нерабочих дней в целом по России могут составить около 60 млрд рублей, оценивал убытки первый заместитель Премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

Правительство утвердило две основные меры поддержки – гранты и возобновление программы льготных кредитов «ФОТ.3», которая действовала в марте – июле текущего года.

Гранты – это единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Организация, претендующая на грант, должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), либо в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Минэкономразвития. По данным единого реестра субъектов МСП, этими видами деятельности в Татарстане занимаются 27,1 тыс. предпринимателей.

Для получения гранта предпринимателям нужно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Подать заявление можно с 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца этого года.

Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те, в свою очередь, от выплаты подоходного налога с таких средств.

В целом в России выплата грантов позволит поддержать около 3 млн работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.

Возобновляется программа кредитной поддержки «ФОТ 3.0» для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. По программе можно получить льготный кредит под 3% годовых. Сумма кредита будет предоставляться из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника, умноженные на 12 месяцев.

Условия по программе «ФОТ 3.0». изменены. Дополнительно к 11 видам деятельности добавлены еще 6 сфер: стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт компьютеров, а также услуги по уходу за детьми. В этих 17 отраслях ведут деятельность 13,7 тыс. субъектов МСП в Татарстане.

Заем можно получить на 1,5 года (ранее 12 месяцев), срок погашения кредита увеличится в два раза – с 6 до 12 месяцев. В первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями по ставке 3% годовых. Выдача новых кредитов начнется с 1 ноября и завершится в конце года. У компаний, которые получат займы, будет обязанность сохранить 90% персонала. В случае нарушения им придется обслуживать кредит по рыночной ставке.

За кредитом можно обратиться в банк, участвующий в программе. В Татарстане представлены 15 кредитных организаций из списка.

Дополнительную поддержку окажет Банк России. Совместно с Корпорацией МСП возобновлена программа стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Предприятия из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей смогут получить новые кредиты по ставке не выше 8,5% или снизить до этого уровня проценты по уже выданным кредитам.

Кредиты по льготным ставкам будут выдавать банки-участники программы. Получить кредит можно будет с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.

ЦБ рекомендовал банкам идти навстречу предпринимателям, которые обратятся за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре-декабре 2021 года Фото: duma.gov.ru

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам идти навстречу предпринимателям, которые обратятся за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре-декабре 2021 года. Это может быть, к примеру, отсрочка платежей или увеличение срока кредита. Попросить изменить условия могут бизнесмены, у которых снизился доход и они не могут обслуживать долг. Также рекомендовано не начислять заявителям неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора. Причем если ранее предприниматель уже воспользовался реструктуризацией, он может заявиться вновь.

Поддержка на региональном уровне

Министерство экономики Татарстана перед введением нерабочих дней опросило бизнесменов и определило наиболее проблемные вопросы. Предприниматели просили предоставить льготные кредиты, микрозаймы, субсидии, а также продлить программу «ФОТ 3.0». Причем 70% обращений за мерами поддержки поступило от представителей сферы торговли, из них половина работают в торговых центрах, доступ в которые был ограничен QR-кодами из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Часть проблем позволят снять федеральные меры поддержки. На уровне республики дополнительно принято решение поддержать бизнесменов из тех отраслей, которые остались без поддержки, – в основном это предприниматели в сфере торговли, от которых и поступило наибольшее количество обращений. Также будут поддержаны предприниматели, которых затронуло введение QR-кодов в Татарстане. Всего в республике под действие этих ограничений попало 24,7 тыс. субъектов МСП.

Будут поддержаны предприниматели, которых затронуло введение QR-кодов. Всего в Татарстане под действие этих ограничений попали 24,7 тыс. субъектов МСП Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Предприниматели могут получить однопроцентный микрозаем. Этот инструмент уже был опробован в 2020 году, его получили 254 предприятия почти на 300 млн рублей.

Для получения микрозайма нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики РТ. Сумма займа – от 300 тыс. до 1 млн рублей. Он будет выдаваться на любые обоснованные заемщиками цели, под 1% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Срок кредитования – от 3 месяцев до 2 лет. По займу предусмотрен льготный период – погашение начнется только через полгода.

Прием заявок на «Однопроцентный микрозаем» также начался с 1 ноября и продлится до 31 декабря текущего года. Получить консультацию по программе можно по телефону горячей линии Фонда поддержки предпринимательства 524-90-90.

Министерство экономики Татарстана будет следить за развитием ситуации и в случае необходимости срок приема заявок может быть продлен.

В Татарстане продолжится программа субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды. Она была высоко востребована в прошлом году, когда кафе и рестораны были вынуждены переориентироваться на доставку продукции с использованием агрегаторов. В прошлом году предприниматели получили субсидии на 28 млн рублей, в том году – на 48 млн рублей.

Продолжится программа субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Поддержку могут получить и самозанятые. До 9 ноября в Фонд поддержки предпринимательства можно подать заявку на субсидию в размере до 200 тыс. рублей на покупку расходных материалов, в том числе комплектующих и сырья, необходимых для производства продукции или оказания услуг, оборудования и техники, расходы на продвижение в средствах массовой информации и интернете, расходы на обучение по образовательным курсам, создание, продвижение и техническую поддержку сайтов в интернете.

На уровне республики также принято решение о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей за государственное и муниципальное имущество. Сейчас дорабатываются условия программы.

Предприниматели Татарстана могут получить и другую поддержку, в том числе поручительства, микрозаймы, займы, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, продвижение продукции, участие в выставках, ярмарках, ведение бухгалтерии. Чтобы их получить, нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства. Всего в этом году предпринимателям оказана поддержка на 3,6 млрд рублей.

До 9 ноября можно подать заявку на субсидию для компенсации расходов на продвижение в СМИ и интернете, обучение на образовательных курсах, создание, продвижение и техподдержку сайтов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Более подробно о мерах поддержки расскажут представители Министерства экономики Татарстана на брифинге в ИА «Татар-информ», который пройдет 1 ноября в 13.00.

В пандемию бизнес получил миллиардную поддержку в Татарстане

Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить меры поддержки предприятиям и организациям в связи с нерабочими днями. «Одно дело их наметить, другое дело – реализовать. Надеюсь, что так же, как и в предыдущие периоды, это будет сделано так же организованно, кото это удалось Правительству сделать в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей», ­– подчеркнул Президент России.

В Министерстве экономики Татарстана ИА «Татар-информ» сообщили, что в целом с начала пандемии поддержка в республике оказывалась комплексно за счет федеральных и региональных мер.

Малому бизнесу Татарстана были выданы 2,6 млрд рублей субсидий на неотложные нужды для более чем 40 тыс. предпринимателей; свыше 7,6 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых на 17 млрд рублей; а также 450 кредитов по «ФОТ 3.0» на 1,9 млрд рублей. Были продлены сроки уплаты налогов для более чем 46 тыс. предпринимателей.

Малому бизнесу Татарстана были выданы 2,6 млрд рублей субсидий на неотложные нужды для более чем 40 тыс. предпринимателей Фото: mert.tatarstan.ru

По программам банков было одобрено 2,4 тыс. заявок предпринимателей на реструктуризацию кредитов на общую сумму 22,2 млрд рублей. Кроме того, индивидуальные предприниматели получили кредитные каникулы по программе реструктуризации для физических лиц.

Для быстрой адаптации предпринимателей к текущим условиям по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова был оперативно разработан комплекс республиканских мер. Были дополнительно поддержаны отрасли, которые не вошли в перечень пострадавших, но ощутили на себе негативные кризисные последствия – льготные микрозаймы, поручительства по финансовым обязательствам, займы на строительство, субсидирование процентной ставки по кредитам и затрат на доставку продуктов питания и еды. Всего было предоставлено 1,3 тыс. мер на общую сумму 3,3 млрд рублей.

«Максимально сохранить рабочие места и поддержать предпринимателей»

Новые меры поддержки рассчитаны на все сферы и помогут снять наиболее острые проблемы, полагают в пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана. По словам представителя пресс-службы, бизнес положительно на них отреагировал. Также позитивно предприниматели оценили то, что в Татарстане оставили возможность для работы и не стали вводить полный локдаун.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова сообщила ИА «Татар-информ», что в прошлом году существенную поддержку оказала программа «ФОТ 3.0». «Она позволила сохранить коллективы. Также помогли субсидии на дезинфицирующие средства, субсидии агрегаторам доставки. В этом году большую помощь окажут безвозмездные гранты», – считает Шарафутдинова.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова сообщила, что с введением QR-кодов трафик в отрасли существенно сократился Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По ее словам, востребованным оказалось бы обновление программы «ФОТ 2.0», ведь у бизнесменов сегодня высокая кредитная нагрузка.

Она также сказала, что с введением QR-кодов трафик в отрасли существенно сократился. Вместе с тем она отметила, что меры, принятые Правительством Татарстана на период нерабочих дней, позволили не останавливать работу предприятий и избежать риска потери коллектива и товарного запаса.

«Последние недели есть небольшой прирост – это те, кто вакцинировался однокомпонентной вакциной. Теперь мы ждем тех, у кого подходит срок второго компонента, это, по нашей оценке, произойдет в ноябрьские праздники», – полагает Шарафутдинова.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Айрата Фаррахова, члена Комитета ГД по бюджету и налогам, необходимость введения новых ограничений, в том числе нерабочих дней, продиктована резким ростом заражений коронавирусом по стране.

«Нерабочие дни, безусловно, нужны. Напомню, что в прошлом году во время первой волны коронавируса у нас также был высокий прирост заболевших. И введение локдауна тогда позволило сбить высокий темп прироста зараженных за счет разобщения коллективов, заморозки социальных связей. Это особенно актуально для крупных городов с высокой плотностью населения и общественным транспортом», – сказал депутат.

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов подчеркнул, что главная задача государства – максимально сохранить рабочие места и поддержать предпринимателей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По его словам, анитиковидные ограничительные меры окажут определенное влияние на экономику и некоторые отрасли существенно пострадают. «На компенсацию потерь есть ресурсы. Экономика восстанавливается, вышла на уровень 2019 года. На рынке газа и нефти благоприятная конъюнктура, и федеральный бюджет пополняется», – отметил Фаррахов.

Он сообщил, что парламент принял в первом чтении федеральный бюджет. «Резервы заложены, в том числе с расчетом на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и предпринимателям. Предусмотрены пособия многим слоям населения. Серьезные ресурсы заложены на выплату больничных, ведь это важно во время пандемии. В прошлом году было выплачено более 500 млрд рублей по больничным листам», – сказал депутат.

Фаррахов подчеркнул, что главная задача государства – максимально сохранить рабочие места и поддержать предпринимателей. «Мы должны к 2030 году удвоить число предпринимателей, эту задачу никто не снимал, и никаких скидок на пандемию быть не может. Для этого есть все условия и ресурсы. И речь не только в мерах поддержки – нужно снижать административное давление, надзорность, создать для бизнеса комфортные условия», – отметил парламентарий.