Грант на разведение овец осел в кармане: за что судили экс-главу районного исполкома в РТ

Вахитовский суд Казани сегодня поставил точку в деле Дамира Байгильдина – бывшего заместителя главы исполкома Пестречинского района Татарстана. Его признали виновным в афере с получением гранта на покупку мелкого рогатого скота.





Фото: © «Татар-информ»

«За четыре года осужденный обязан доказать свое исправление»

Вахитовский суд Казани сегодня огласил приговор экс-замглавы исполкома Пестречинского района РТ Дамиру Байгильдину. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Также его признали виновным в подделке документов. По версии следствия, еще до вступления в должность чиновника Байгильдин обманным путем получил от Минсельхозпрода РТ грант в 1,4 млн рублей якобы на разведение породистых овец, а в итоге деньги присвоил.

На заседание сегодня Дамир Байгильдин явился сам – в 2021 году суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, позже изменил на подписку о невыезде. Ни группы поддержки, ни родственников на процессе не было – только подсудимый и его адвокат.

После того, как все собрались, судья огласил приговор. Экс-чиновника приговорили к 4 годам условно, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный Минсельхозом РТ. Ведомство попросило Байгильдина вернуть 1,4 млн рублей, выданных ему в качестве гранта. В общей сложности бывшему заместителю главы районного исполкома придется отдать 1,6 млн.

«В течение срока осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в силу оставить без изменения», – огласила приговор судья.

Приговор оказался значительно мягче того, что запрашивал ранее в прениях прокурор. Государственный обвинитель просил для Байгильдина 5 лет реального срока с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Обе стороны – и обвинение, и защита – от комментариев воздержались.

Фото: © «Татар-информ»

«Заключил фиктивный договор со знакомой»

По версии следствия, вся эта история началась еще в декабре 2016 года. Тогда еще не чиновник, а индивидуальный предприниматель Дамир Байгильдин получил грант от Минсельхоза РТ по программе «Поддержка начинающего фермера». Для участия в программе надо было предоставить документы, подтверждающие наличие опыта в области животноводства.

По версии следствия, ради получения гранта Байгильдин предоставил фальшивую трудовую книжку с записью о трехлетнем стаже работы в животноводческом хозяйстве. Обмана не заподозрили и выдали Байгильдину грант на покупку 131 овцы эдильбаевской и романовской пород.

После этого, по версии следствия, Байгильдин заключил фиктивный договор на покупку овец, которых покупал у своей знакомой. К слову, позже она дала против него показания в суде. Она рассказала, что сделка была липовой. Согласно обвинению, деньгами Байгильдин распорядился по своему усмотрению.

Обман вскрылся значительно позже. В марте 2021 года Байгильдина задержали, после чего суд отправил его под домашний арест.