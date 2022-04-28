«Покупка овец была фиктивной»: по делу замглавы исполкома Пестрецов допросили потерпевших

Вахитовский суд Казани допросил представителя потерпевшего Минсельхозпрода РТ, фигурирующего в деле 26-летнего замруководителя исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. По версии следствия, молодой чиновник до того, как занял свою должность, обманным путем получил от Минсельхозпрода РТ грант в 1,4 млн рублей якобы на разведение породистых овец, а в итоге присвоил деньги.

«Программа "Поддержка начинающего фермера" действовала с 2012 по 2020 год. В 2016 году в декабре во втором этапе конкурса Байгильдин выиграл грант. На тот момент действовало положение, по которому были определены документы, которые нужно было прикрепить к заявке по тому или иному направлению. У Байгильдина – это было овцеводство. Те документы, которые были необходимы, он представил», – рассказал сегодня суду представитель Минсельхозпрода Татарстана.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Однако следствие утверждает, что документы, в частности, запись в трудовой книжке о том, что Байгильдин несколько лет работал скотником, была фальшивой. Наличие трехлетнего трудового стажа в животноводческом хозяйстве – обязательное условие участия в конкурсе, без нее претендовать на грант невозможно. Именно это и толкнуло молодого человека оформить себе липовую трудовую.

Тогда в Министерстве подвоха не заметили и Байгильдину, который был на тот момент главой крестьянско-фермерского хозяйства, выделили грант на покупку мелкого рогатого скота. Он должен был приобрести 131 овцу эдильбаевской и романовской пород. Сумма гранта составила 1,4 млн рублей.

При этом, считает следствие, КФХ по сути было фиктивным. Получив деньги, Байгильдин заключил фальшивый договор о купле-продаже овец с другим КФХ, но животных не приобрел. Глава того самого хозяйства, которая оказалась бывшей возлюбленной молодого человека, подтвердила, что сделка была липовой. Деньги Байгильдин присвоил, утверждает обвинение.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сам подсудимый вину не признает. В прошлом году во время избрания ему меры пресечения молодой человек уверял, что раньше действительно занимался фермерством, а выигранные деньги потратил по назначению, но впоследствии вынужден был отказаться от предпринимательской деятельности, так как по закону не мог совмещать ее с муниципальной службой, на которую вступил в 2018 году.

Байгильдин утверждал, что сейчас животные находятся на овчарне в селе Надеждено Пестречинского района. Следствие выяснило, что в указанном месте действительно находятся две овчарни, одна из которых принадлежит дяде задержанного. Все животные содержатся на одной территории. Как утверждает обвинение, таким образом мужчина пытался скрыть факт преступления.

Завершить допрос представителя потерпевшего Министерства на сегодняшнем заседании не удалось, слушание было отложено до середины мая.