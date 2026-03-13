news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 марта 2026 13:40

Экс-замглавы Пестречинского района РТ суд вынес приговор по делу о мошенничестве

Читайте нас в
Телеграм

Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-замглавы исполкома Пестречинского района РТ Дамиру Байгильдину. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4 годам условного лишения свободы.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей и удовлетворили гражданский иск Минсельхоза РТ, согласно которому виновный должен выплатить ведомству 1,4 млн рублей.

Напомним, что Дамира Байгильдина судили за преступление, совершенное в 2016 году. По версии следствия, тогда он получил грант на покупку мелкого рогатого скота, фиктивно купил животных, а деньги от гранта оставил себе.

#приговор #минсельхоз РТ #пестречинский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
Новости партнеров