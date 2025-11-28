Гран-при Российской студвесны в Казани получила команда Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани завершился XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Гран-при получила команда Татарстана.

«Несмотря на осеннюю погоду, Казань всех приятно удивила: у всех участников весна в сердце, отличное настроение. Жюри отсмотрело огромное количество великолепных номеров. В эти дни в Татарстане собрались самые талантливые студенты России. Нам очень приятно, что у нас получилась широкая география победителей», – подчеркнул председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.

На фестиваль в Казани приехали более 2 тыс. студентов из 82 регионов страны. На протяжении четырех дней они демонстрировали свои номера по десяти творческим направлениям. Главными темами стали Год защитника Отечества и празднование 80-летия Победы.

«Хочу сказать огромные слова благодарности Татарстану за гостеприимство и потрясающую организацию фестиваля. Каждый раз республика вкладывает душу в организацию Всероссийский студенческой весны», – отметил заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.

На церемонии закрытия фестиваля в «Баскет-холле» на сцену вышли лучшие коллективы, проявившие себя на творческих площадках. Также были награждены победители.

Татарстан уже в четвертый раз принимал у себя Российскую студвесну. Ранее фестиваль проходил в Казани в 2001, 2009 и 2016 годах, напомнил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В четвертый раз наша республика принимает один из самых масштабных фестивалей творчества молодежи, и каждый раз мы стараемся сделать его особенным. В этот раз более 2 тыс. талантливых студентов из 82 регионов России приехали в Казань, чтобы продемонстрировать свои способности в десяти творческих направлениях. Надеюсь, что каждый из участников увезет с собой не только награды и дипломы, но и частичку Татарстана в своем сердце», – заметил он.