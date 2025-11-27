Программу Татарстана на «Студенческой весне» предложили показать в театре Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Постановка делегации Татарстана на Российской студенческой весне произвела сильное впечатление на руководство республики. Об этом сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Потрясающая региональная программа Республики Татарстан. Я видела несколько региональных программ, и наша программа очень выделяется. Во-первых, своей тематикой, посвященной 80-летию Победы, которая очень красиво сочетается с сюжетом. Во-вторых, безупречной постановкой, и танцем, и музыкой, и ребята все настолько артистичны», – поделилась впечатлениями Мустафина.

Она также анонсировала, что руководство республики, впечатленное работой студентов, выступило с инициативой перенести постановку на большую сцену.

«Было выдвинуто предложение, чтобы эту постановку дали уже в новом театре Камала именно с этими ребятами. Мы считаем, что они нисколько не отличаются от профессиональных актеров, отличаются, наверное, только тем, что у них нет профессионального актерского образования», – отметила первый замминистра по делам молодежи РТ.

Видео: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»