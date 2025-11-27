Татарстан представил программу «Джалиль» на Российской студенческой весне в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступление делегации Республики Татарстан завершило конкурсный этап XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Масштабное событие объединило участников из 82 регионов страны, которые за два дня представили на суд жюри более 900 творческих номеров. Делегация Татарстана представила региональную программу «Джалиль», которая стала одним из самых ярких событий фестиваля.

Масштабная постановка подробно раскрывала историю создания «Моабитских тетрадей» – цикла стихов, написанных в нацистском плену Мусой Джалилем. Сценическое решение соединило хореографию, вокал и театральные сцены, воссоздавая не только внешние события, но и внутренний мир поэта, его борьбу и творческое сопротивление.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша программа – это история о силе духа, о том, как в фашистском застенке рождались бессмертные «Моабитские тетради», ставшие главным доказательством героизма Джалиля», – рассказал режиссер постановки Руслан Фехрединов.

Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина отметила значимость работы:

«Потрясающая региональная программа Республики Татарстан. Она очень выделяется своей тематикой, посвященной 80-летию Победы, безупречной постановкой, артистизмом ребят», – заявила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Галиева-Мустафина также сообщила, что руководство республики было настолько впечатлено работой студентов, что выступило с предложением показать эту постановку на сцене нового здания театра имени Камала.

Студентка КФУ, исполнительница одной из главных ролей Татьяна Коренкова рассказала, что каждый раз проживает историю Джалиля как свою собственную.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я отыгрываю злую сторону. Но за кулисами, слушая, как Муса поет про свою дочку Чулпан, я не могу сдержать слез. Эта история затрагивает до глубины души – она о том, как оставаться верным Родине и себе даже перед лицом смерти. Такая сила духа не может оставить равнодушным никого», – подчеркнула Татьяна.

Для нее, как и для многих других участников из Татарстана, выступать на домашней площадке стало дополнительным преимуществом. «Мы готовились в знакомой обстановке, не тратили силы на адаптацию, знаем эти сцены. Это, конечно, сильно помогло сосредоточиться на творчестве», – заметила она.

Завтра, 28 ноября, фестиваль выйдет к своей кульминации: состоятся церемонии награждения победителей по творческим направлениям и гала-концерт, где будут объявлены обладатели Гран-при и итоги общего командного зачета.