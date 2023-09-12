Граффити морских обитателей в подземке Челнов пополнила рыба марлин

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах работы по благоустройству завершились не только во дворах, но и в одном из подземных переходов. В переходе на остановке «Океан» на стене нарисованы кит и черепаха. А сегодня художник Марат Билялов пополнил компанию морских обитателей рыбкой марлином.

Работа ведется штрих за штрихом. По словам художника, ему требуется всего два дня на одно изображение. И вот очередной обитатель океана практически готов.

«Подземка на остановке „Океан“. Решили сделать обитателей океана, скажем так, морей. Дельфин и акула слишком попсово, пошли по пути такому. Картинки — ну, просто брали красивые и рисовали», — рассказал о творческом процессе Марат Билялов.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Рисовалось всё с помощью баллончиков и фасадной краски. Что касается вандалов, то пока обитатели «Океана» не пострадали. Так, черепашка живет на стене уже два месяца. Художник рассчитывает, что рисунки никто не будет портить.

«Роспись сделана с элементами трехмерной графики, так скажем. То есть я воссоздал элементами плитку. Если, например, произойдет обвал стены, нарисовал тень, появится ощущение, что черепаха выходит на передний план», — отметил он.

Проходящие мимо пешеходы не против сфотографироваться с обитателями океанов. «Вообще классно. Не каракули там, а приятное настроение прямо [возникает], когда идешь мимо», — говорят они.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Очень красиво. Очень оживляет. Всё же лучше, чем просто стены, какие-то плиточки, тем более распространенное такое, что люди рисуют. Это же творчество. Пусть оно проявляется», — пожелали челнинцы.

Работа в подземном переходе завершена. На следующей неделе Марат Билялов планирует приступить к украшению трансформаторных подстанций.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов