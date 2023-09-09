Мурал с морским обитателем украсил подземный переход в Набережных Челнах

Ещё один обитатель подземного перехода появился на остановке Океан в Набережных Челнах. Фотография размещена в Telegram-канале городской администрации.

Муралы создает известный уличный художник Марат Билялов. Ранее он создал новый облик трансформаторных подстанций в 32-м и 50-м комплексах в рамках программы «Наш двор».

В августе Марат нарисовал в подземке черепаху, вчера к ней присоединился кит. А на следующей неделе к ним присоединится еще один подводный обитатель — марлин.

В Управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов сообщили, что на остановке «Океан» был выполнен косметический ремонт – подземный переход находится в хорошем состоянии и не требует масштабных работ.

Ремонт пяти подземных переходов, запланированных на этот год, завершится до 15 ноября.