«Готовы собирать дроны»: как волонтеры Высокогорского района РТ помогают фронту

В селе Чернышевка Высокогорского района Татарстана неравнодушные жители каждый день трудятся над изготовлением стабилизаторов и накольников для нужд СВО. Один из них – Александр Гришин. По вечерам, после основной работы и забот о семье, он запускает 3D-принтер, чтобы изготовить новые детали.

У Александра четверо детей – старшему 13 лет, младшему три. Несмотря на большую нагрузку, он находит время для волонтерской работы. «Я не могу иначе, – говорит он. – Каждый должен внести свой вклад».

На каждом принтере сразу печатаются по девять стабилизаторов – процесс занимает около четырех часов. Ежемесячно волонтеры отправляют на передовую до 500 стабилизаторов и около 1500 накольников.

Начинали с трех принтеров, купленных на личные средства. Позже подключились односельчане: один из них подарил еще два устройства.

Сегодня Александру помогает друг и коллега – тоже Александр. Вместе они стали сердцем местной группы поддержки бойцов.

Команда волонтеров из Чернышевки, объединенная в сообщество «Близкие», собирает точечные запросы от фронта и старается выполнить каждый. В ответ получают видеоблагодарности и письма от бойцов.

Однако изготовление дронов, к которым ребята тоже готовы приступить, требует больших затрат.

«Полная себестоимость одного коптера с пультом и батареей – около 35–40 тыс. рублей. Мы пока можем отправлять только по одному раз в три месяца», – признается Александр.

Главная проблема – нехватка финансовой поддержки.

Несмотря на это, в Чернышевке не опускают рук. Труд волонтеров уже был отмечен на республиканском уровне: они получили благодарственное письмо и медаль от Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны 2025 года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.