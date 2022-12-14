Готовившего нападение на следователей по делу школы №175 якутянина отправили на лечение

фото: Елена Саляхова

Точку в деле о том, как 21-летний житель Якутии Игорь Доманов решил отомстить за обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175 и начал готовить покушение на следователей по делу, поставил Советский районный суд Казани. Обвинение поддержал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Так же в деле участвовала государственный обвинитель Аида Шайдуллина.

В прениях прокуратура настаивала на том, чтобы отправить Доманова на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Объясняя это тем, что молодой человек заранее все продумал для нападения – к примеру, он снял квартиру в доме напротив гимназии, чтобы пронаблюдать за следователями.

«Доманов не только сообщил о намерениях своим друзьям. Свои задумки он начал подкреплять действиями», – уточнила прокурор Аида Шайдуллина.

По версии следствия, чтобы осуществить задуманное, Доманов приехал в Казань спустя две недели после нападения. Перед поездкой юноша оформил кредит на почти 270 тысяч рублей – на эти деньги он планировал купить оружие и вещества для самодельной взрывчатки.

Однако, вскоре Доманова задержали. Его отправили в СИЗО, затем эпатировали в Москву в институт имени Сербского. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек страдает серьезным заболеванием психики.

Суду понадобилось несколько месяцев, чтобы разобраться в деталях дела. За это время отец Доманова не пропустил ни одного заседания. Каждый раз мужчина прилетал из Якутии, чтобы поддержать своего сына. Уверял, что молодой человек ни в чем не виноват.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

До оглашения решения Доманову дали возможность выступить с последним словом. Он указал на то, что в деле нет никаких доказательств его вины, а информация о нападении, которую он рассказал друзьям, была шуткой.

«Я не мог ничего такого совершить. Все эти записи были сделаны, чтобы пошутить. Прошу меня оправдать», – обратился к суду молодой человек.

Доводы Доманова, его защиты и родственников суд не убедили. Решение было очевидным – молодого человека, как настаивала прокуратура, отправили на принудительное лечение.