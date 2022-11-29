Готовившего нападение на следователей по делу школы №175 просят направить на лечение

В Советском районном суде Казани прошли прения по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Ленска, которого подозревают в подготовке нападения на следователей по делу о стрельбе в казанской гимназии №175, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как показала экспертиза, у молодого человека есть психическое заболевание и инкриминируемое ему деяние он совершил в состоянии невменяемости. В связи с этим прокурор Татарстана Илдус Нафиков, выступая в прениях сторон, предложил суду отправить молодого человека на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Как полагает следствие, в мае прошлого года юноша, узнав о стрельбе в гимназии № 175, проникся к подозреваемому симпатией и решил убить следователей, которые вели дело. Он снял в Казани квартиру, окна которой выходили на гимназию, и стал следить за следователями. При этом молодой человек оформил кредит, на который планировал купить оружие. Он даже пытался купить через интернет охотничье ружье, но не смог.

В ближайшее время в прениях выступит защита.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани судят парня из Якутии, готовившего нападение на следователей по делу о стрельбе в гиназии №175.

