«Готов нести ответственность»: Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Сегодня главой Мамадышского района Татарстана стал 42-летний Вадим Никитин. Такое решение единогласно приняли депутаты Совета района на его 33-м заседании. Заседание прошло под председательством вице-спикера Государственного Совета РТ Марата Ахметова.

«Готов нести ответственность за родной район, служить во благо его людей с достоинством и полной отдачей. Основной задачей на родной земле для меня будет продолжение работы по повышению уровня жизни населения, обеспечению всех социальных гарантий, позволяющих каждому мамадышцу чувствовать безопасность, комфорт и иметь возможность для раскрытия потенциала каждого жителя района», — сказал Никитин.

Кроме того, глава района намерен продолжать развивать сельское хозяйство — в первую очередь за счет укрупнения личных подсобных хозяйств. Отдельное внимание Никитин уделил развитию производства в районе. Он поставил задачу ежегодно наращивать объемы промышленного производства не менее чем на 10−15% и увеличивать заполняемость действующих промпарков.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Мамадышского района Никитина назначили 31 мая. До этого он занимал аналогичный пост в Пестречинском районе.

Вадим Ильич Никитин родом из села Зюри Мамадышского района. За плечами у Никитина два высших образования: в 2005 году он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ, сейчас — Институт экономики и финансов КФУ) по специальности «финансы и кредит», а в 2014-м — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ («государственное и муниципальное управление»). С 2007 по 2022 год работал на различных должностях в Мамадышском районе.

В своем Telegram-канале Вадим Никитин уже опубликовал первый пост в статусе главы района. В нем он выразил благодарность в адрес руководства республики и земляков, поддержавших его кандидатуру на дополнительных муниципальных выборах. Восьмого сентября они прошли в 4 муниципальных образованиях по 4 одномандатным избирательным округам. Вадим Никитин был избран депутатом Мамадышского городского Совета по Мамадышскому одномандатному избирательному округу №6.