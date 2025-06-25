Госжилинспекция РТ сообщила о сокращении числа жалоб на капремонт

Общее снижение числа обращений за последние пять лет зафиксировала Госжилинспекция Татарстана. В частности, жители республики стали реже жаловаться на качество проведенного капитального ремонта. Об этом сообщил сегодня начальник Госжилинспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин на брифинге в Кабмине региона.

«За пять месяцев этого года число обращений сократилось на 5%. По капремонту из года в год количество жалоб стабильное – в пределах 2-3%. В основном это вопросы включения дома в программу капремонта и по начислениям. По качеству проводимых работ за пять месяцев поступило 43 обращения», – рассказал он.

Всего за указанный срок в Госжилинспекцию РТ поступило 9,5 тыс. обращений, в том числе по вопросам капремонта – 271. На необходимость проведения капремонта указали 94 татарстанца.

За 17 лет действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане отремонтировано 12 024 здания общей площадью 53,5 млн кв. метров.