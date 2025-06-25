За 17 лет по программе капремонта в Татарстане отремонтировано более 12 тыс. жилых домов

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За 17 лет действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане отремонтировано 12 024 здания общей площадью 53,5 млн кв. метров.

Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине региона.

Он напомнил, что в региональную программу капремонта многоквартирных домов Татарстана на 2014–2043 годы включено 17 635 многоквартирных жилых домов.

«Собственники помещений многоквартирных домов могут выбрать способ формирования фонда капремонта – на специальном счете либо на счёте регионального оператора. Из 17 635 домов 16 527 многоквартирных домов – на общем счете регионального оператора и 1108 домов – на специальном счете», – отметил он.

По данным Айзатуллина, в обновленных по программе капремонта домах проживают более 2 млн человек. Общие объемы привлеченных финансовых ресурсов составили около 97 млрд рублей.