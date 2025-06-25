Минстрой РТ сообщил о замене 1955 лифтов до 15 февраля 2030 года

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Если в предыдущие годы в Татарстане подлежало замене около 250 лифтов в многоквартирных домах, то в этом году программой капремонта предусмотрена замена 711 лифтов.

Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине региона.

«Согласно новым требованиям Технического регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов», отработавшие назначенный срок службы лифты должны быть заменены до 15 февраля 2030 года. К этой дате в республике предстоит заменить 1955 лифтов, срок службы которых достигает установленного законом предельного срока в 25 лет», – рассказал он.

«Замены будут проводиться в соответствии с требованиями действующего технического регламента, гарантирующего безопасность и надежность функционирования оборудования. Из них 1586 лифтов – на счете регионального оператора, 369 – на специальных счетах», – пояснил министр.

Айзатуллин также сообщил, что при формировании программ капремонта муниципальные образования обязаны включать в них мероприятия по восстановлению работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов в тех многоквартирных домах, где существует повышенный риск отравления угарным газом. Финансирование таких работ производится за счет средств фонда капитального ремонта.

«Однако для начала работ необходимо предварительное согласование путем принятия положительного решения на общем собрании собственников помещений. В частности, в 2025 году запланировано провести такие работы в 24 многоквартирных домах», – заметил глава Минстроя РТ.