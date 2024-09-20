Госжилинспекция РТ призвала людей принять участие в подготовке домов к зиме

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На старте нового отопительного сезона быть более активными и сообщать о нарушениях при подготовке жилого фонда к предстоящей зиме призвал начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Я обращаюсь к собственникам, УК и ТCЖ: если у вас есть сомнения, готов ли ваш дом к зиме, нужно заглянуть в ГИС ЖКХ. Для этого нужно войти через „Госуслуги.Дом“ и посмотреть, если у дома паспорт готовности. С 1 сентября по закону паспорт готовности должен быть размещен», — отмети л он.

Спикер пояснил, что если такой паспорт готовности есть, но жильцы с ним не согласны, например, в подъезде дома разбито окно, треснула отмостка, протекает кровля или есть проблемы с системой отопления, то нужно об этом проинформировать Госжилинспекцию.