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Госжилинспекция РТ призвала людей принять участие в подготовке домов к зиме
На старте нового отопительного сезона быть более активными и сообщать о нарушениях при подготовке жилого фонда к предстоящей зиме призвал начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».
«Я обращаюсь к собственникам, УК и ТCЖ: если у вас есть сомнения, готов ли ваш дом к зиме, нужно заглянуть в ГИС ЖКХ. Для этого нужно войти через „Госуслуги.Дом“ и посмотреть, если у дома паспорт готовности. С 1 сентября по закону паспорт готовности должен быть размещен», — отметил он.
Спикер пояснил, что если такой паспорт готовности есть, но жильцы с ним не согласны, например, в подъезде дома разбито окно, треснула отмостка, протекает кровля или есть проблемы с системой отопления, то нужно об этом проинформировать Госжилинспекцию.
«Если есть сомнения у граждан и они обоснованные, мы вправе провести проверку и принять меры, чтобы приготовить дом к зиме», — заключил Тыгин.
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