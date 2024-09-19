Госжилинспекция РТ рекомендовала татарстанцам во время пуска тепла быть дома

Когда управляющие компании начинают пуск тепла в дома, жильцам желательно находиться дома. В такой переходный период возможны аварии. Об этом напомнил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Когда управляющая компания начинает пуск тепла, желательно находиться дома. В основном жилой фонд реально опрессован и промыт. Но как себя поведет не отлаженная гидравлика… Чтобы потом не оказаться в затопленной квартире… Безусловно, при пуске тепла желательно, чтобы максимальное количество жильцов было дома», — подчеркнул он.

Тыгин напомнил, что пуск тепла происходит после того, как среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов и держится на этом уровне в течение 5 дней, но наладка гидравлики обычно происходит при температуре -5 градусов, тогда выстраиваются тепловые режимы. Отопительный сезон в регионе обычно длится восемь месяцев.