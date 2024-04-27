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Соципотечный дом в Арске готов к вводу в эксплуатацию
Соципотечный дом №18, расположенный по ул. Баки Урманче в Арске, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба инспекции государственного строительного надзора РТ.
Четырехэтажное кирпичное здание состоит из двух подъездов и 48 квартир, 12 из них однокомнатные, 24 — двухкомнатные и 12 — трехкомнатные.
Жилье оборудовано сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.
Объект возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека» и национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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