Соципотечный дом в Арске готов к вводу в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Соципотечный дом №18, расположенный по ул. Баки Урманче в Арске, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба инспекции государственного строительного надзора РТ.

Четырехэтажное кирпичное здание состоит из двух подъездов и 48 квартир, 12 из них однокомнатные, 24 — двухкомнатные и 12 — трехкомнатные.

Жилье оборудовано сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Объект возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека» и национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.