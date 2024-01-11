В 2023 году почти 3 тысячи семей Татарстана получили жилье по соципотеке

В 2023 год 2966 семей Татарстана получили жилье по соципотеке. В прошлом году Госжилфонд построил по всей республике 64 дома общей площадью 160,7 тыс. квадратных метров.

Новое жилье с ремонтом получили работники бюджетной сферы, предприятий, финансирующих программу, дети-сироты, молодые семьи, врачи-грантополучатели, многодетные семьи и вдова ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.

Основными локациями строительства стали крупные города – Казань и Набережные Челны. В Казани, в жилом районе «Салават Купере» было построено пять домов на 564 квартиры, в Набережных Челнах в 2023 году Госжилфонд построил два дома по 170 квартир каждый в 63-м микрорайоне города.

Условия программы соципотеки остались неизменными – 7% годовых, первоначальный взнос от 10% от стоимости квартиры, срок рассрочки – до 28,5 лет. При рождении ребенка после постановки на учет выделяется безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей. На сегодняшний день это одна из самых выгодных программ улучшения жилищных условий граждан по всей стране.

В 2019 году Президент России Владимир Путин инициировал создание национального проекта «Жилье и городская среда», основной задачей которого является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.