Государственный хор РТ выступит на Музыкальном фестивале имени Скрябина в Москве

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт I Международного музыкального фестиваля имени Александра Скрябина. По личному приглашению художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского в программе примет участие Государственный камерный хор РТ, художественным руководителем которого является народная артистка РТ Миляуша Таминдарова.

«Наше знакомство с маэстро Березовским состоялось на музыкальном фестивале “Летние вечера в Елабуге” прошлым летом. Он так полюбил наш хор, что пригласил на свой проект в Москву. Всегда приятно, когда такая взаимная симпатия выливается в подобные проекты: они приобретают особенную теплую атмосферу. Надо сказать, когда мы записали нашу Антологию татарской хоровой музыки, одним из первых, кто ее прослушал, был Борис Березовский», – поделилась Таминдарова.

Концерт состоится 26 января. В этот вечер для гостей прозвучат Симфоническая картина «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, Вторая сюита из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля, а также «Прометей» («Поэма огня») для фортепиано, оркестра и хора Александра Скрябина.

За дирижерским пультом – Корнилиос Михайлидис.