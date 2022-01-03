Миляуша Таминдарова: «Наследие каждого композитора составляет всю палитру нашей культуры»

Госхор Татарстана записал первую антологию татарской хоровой музыки в цифровом формате, которая выложена на основных музыкальных интернет-площадках. О значимости проекта, сложностях поиска звукозаписывающей студии и почему Рустем Яхин не вошел в шорт-лист татарских композиторов, рассказала ИА «Татар-информ» худрук коллектива Миляуша Таминдарова.

Миляуша Таминдарова: «Ни на одной музыкальной платформе нет в хорошем качестве записей из нашего национального классического хорового наследия. Оставить это так было выше моих сил»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«О гонорарах не было даже речи — мы горели только идеей оставить хоровое наследие Татарстана будущим поколениям»

В антологию татарской хоровой музыки вошли 18 сочинений выдающихся татарских композиторов, творивших в XX веке. Среди них — Султан Габяши, Салих Сайдашев, Александр Ключарев, Алмаз Монасыпов, Назиб Жиганов, Шамиль Шарифуллин, Рашид Калимуллин и другие.

«К идее создания антологии татарской музыки меня подтолкнул голосовой помощник. Когда я обратилась к нему со словами „Поставь музыку Жиганова”, он предложил мне прослушать треки Джигана. Выяснилось, что ни на одной музыкальной платформе нет в хорошем качестве записей из нашего национального классического хорового наследия. Оставить это так было выше моих сил», — рассказала Таминдарова.

По ее словам, до появления фигуры Султана Габяши в начале XX века татары пели только одноголосно. Именно он внес значительный вклад в становление и развитие татарской хоровой музыки. Остальные видные деятели искусства в этой области были продолжателями его традиций.

«Развитого многоголосия у татар не было вообще. Этот момент очень важен, ведь именно полифония Баха стала родоначальницей понятия толерантности. Это способ услышать другой голос, пока ты ведешь свою голосовую линию, уступить голосу, который ведет тему, и быть поддержанным там, где основной мотив проходит в твоей партии. И мощное развитие национальной хоровой музыки было ключевым моментом не только в области музыки, но и определяющим событием дальнейшего развития народа в целом. Учитывая, в какой период это происходило», — уверена Таминдарова.

В антологию татарской хоровой музыки вошли 18 сочинений выдающихся татарских композиторов, творивших в XX веке Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Реализация проекта стала возможной благодаря гранту «Татнефти», а также поддержке Министерства культуры РТ. Однако, по словам Таминдаровой, работа пошла не сразу.

«Грантовых денег хватило лишь на тестирование звукозаписывающих студий. Я могу ответственно заявить, что в Казани мы обошли их все и отыскали отвечающую нашим потребностям студию лишь в Салмачах! Но это было только началом нашего тернистого пути», — поделилась дирижер.

На оплату прочих расходов, таких как сама запись, сведение звука, выпуск тысячи экземпляров диска, грантовых денег было недостаточно. И тогда музыкантам помогло Министерство культуры Татарстана.

«Обратившись с официальным обращением в ведомство, мы получили тактичный отказ в связи со сложным финансовым положением. И тогда я обратилась напрямую к нашему министру культуры Ираде Аюповой, слезно умоляя помочь нам. О гонорарах не было даже речи — мы горели только идеей оставить хоровое наследие Татарстана будущим поколениям», — подчеркнула Таминдарова.

«Каждое произведение нам нужно было собирать буквально с нуля»

После того как авторы идеи смогли заручиться дополнительной поддержкой Минкультуры республики, работа закипела. Но запись заняла больше времени, чем предполагалось.

«Мы могли прийти в студию, провести там целый день и ничего не записать. Качественная запись хора — тема для отдельной диссертации. Записать, скажем, инструментальную музыку проще, хотя и это является целой наукой. Всё потому, что голос каждого неповторим, как отпечатки пальцев, и сделать так, чтобы Вася, Петя, Коля и Габдулхак сошлись в одном унисоне и звучали однородно, — непросто. К тому же татарская музыка XX века настолько разнообразна, что каждое произведение нам нужно было собирать буквально с нуля», — пояснила Миляуша Таминдарова.

«Голос каждого неповторим, как отпечатки пальцев, и сделать так, чтобы Вася, Петя, Коля и Габдулхак сошлись в одном унисоне и звучали однородно, — непросто» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она отметила, что запись стала настоящим испытанием для хора как в профессиональном плане, так и в плане сплоченности коллектива.

«Мы все почувствовали, какой колоссальный профессиональный рост у нас случился. Признаться, после записи даже концерты стали даваться в разы легче. Еще бы, за это время мы прошли все семь кругов ада: мы спорили, ссорились, иногда не видели выхода из положения. Порой опускались руки. А тогда, когда запись свершилась, плакали друг у друга на плечах. И, надо сказать, я очарована своим коллективом. Они все рвались, не щадя себя ради общей идеи! Мы по-честному отдали этой антологии всё, что у нас есть, — в нее вложены все наши способности, таланты, силы, пот и слезы», — призналась дирижер.

В записи антологии приняли участие и близкие друзья хора — солист, артист Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Сапаева Рушан Шайбеков, заслуженные артисты РТ Наиль Сагдиев, Алина Шарипжанова, Алсу Барышникова, лауреат международных конкурсов Степан Пушин и многие другие.

«Со всеми, кто участвовал в процессе записи, нас связывают теплейшие отношения. И, к моей гордости, когда нам отказали в дополнительных финансовых средствах, каждый из них сказал: “Мы и без денег запишем”. Я настолько благодарна всем своим ребятам и тем, кто к нам присоединился. Ведь никто из них не отнесся к этому как к работе, но как к делу чести и долга», — поделилась Таминдарова.

«Кто выиграл от того, что мы не записали произведение Рустема Яхина?»

Но приступив к сведению звука, Государственный хор РТ столкнулся с еще одной проблемой. Речь идет об авторских правах на опубликованные после смерти автора произведения, которые действуют в течение 70 лет после выпуска.

«Как подсказал опыт, мы, музыканты, кошмарно наивные люди. Мы невежественны в вопросах авторских прав», — призналась Миляуша Таминдарова.

«Я уверена: будь сам Яхин жив, он был бы счастлив, что столько труда и сил было вложено в его произведение и что его творение смог бы услышать любой человек, у которого есть выход в интернет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она поделилась, что правопреемники Рустема Яхина выставили счет в миллион рублей за внесение в антологию его произведения. От идеи включения в проект его сочинения и его имени Государственному хору РТ пришлось отказаться.

«Я уверена: будь сам Яхин жив, он был бы счастлив, что столько труда и сил было вложено в его произведение и что его творение смог бы услышать любой человек, у которого есть выход в интернет. И сейчас столь талантливейшего композитора, который писал много музыки и мечтал, чтобы его народ исполнял и слышал его наследие, просто нет в антологии», — посетовала дирижер.

Она подчеркнула, что композитор — это драматическая профессия. Многие готовы отдать свою жизнь только за то, чтобы их музыка была признана. Ярким примером этого является смерть Жоржа Бизе — по одной из версий его смерти, он не смог выдержать того, что его опера «Кармен» была не принята обществом, и от отчаяния перерезал себе горло. Сегодня же его сочинение является одним из самых исполняемых произведений на мировых музыкальных сценах.

«Наверное, использовать способ наживаться на наследии своего родственника — это цивилизованный подход. Но кто выиграл от того, что мы не записали произведение Яхина?» — посетовала Миляуша Таминдарова.

«Остался лишь наш азан — наша душа»

Помимо самих треков на цифровых площадках в описании к каждой композиции представлена информация о произведениях, собранная Госхором РТ из архивных документов и рассказов наследников композиторов.

К примеру, в антологию вошло одно из первых произведений татарской композиторской музыки, посвященных теме Родины, — хор Султана Габяши «Кичке азан» на стихи Габдуллы Тукая. В одноименном тексте Тукай использовал ритм стихотворения Михаила Лермонтова «Звезда». А название («Вечерний азан») произведения татарского классика отсылает к стихотворению одного из основных представителей ирландского романтизма Томаса Мура, которое в русском переводе Ивана Козлова стало известно как «Вечерний звон» и было положено на музыку.

«Только вообразите: Томас Мур, Михаил Лермонтов, Габдулла Тукай, Султан Габяши — и первое татарское хоровое произведение! И в этой взаимосвязи и заключается смысл нашей антологии» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Только вообразите: Томас Мур, Михаил Лермонтов, Габдулла Тукай, Султан Габяши — и первое татарское хоровое произведение! И в этой взаимосвязи и заключается смысл нашей антологии: показать наше наследие и заявить о нем как о равном европейскому академическому наследию, что мы равные среди равных», — резюмировала Миляуша Таминдарова.

Она отметила, что за время истории развития татарского народа нация пережила огромное количество потерь. В начале XX века это ощущали все, в том числе и деятели искусства.

«Вслушайтесь в текст стихотворения Габдуллы Тукая, легшее в основу “Кичке азан” Габяши. В этих строках вся боль и горечь утраты татарского народа. И остался лишь наш азан — наша душа», — рассказала Таминдарова.

«Мы только вошли во вкус»

Значение записи татарской антологии музыки Таминадрова определяет так: «Отовсюду мы слышим “без булдырабыз!”. Но что это значит? В мировом поле татары хотят заявить о себе как равные среди равных. То же касается и искусства. Мне лично всегда хочется сказать, что для меня одинаково ценны творчество Яхина и Рахманинова. К счастью, в искусстве невозможно соревнования, а наследие каждого композитора составляет всю палитру нашей интернациональной культуры. И в этой плеяде важно каждое имя и значим каждый вклад».

«В искусстве невозможны соревнования, а наследие каждого композитора составляет всю палитру нашей интернациональной культуры. И в этой плеяде важно каждое имя и значим каждый вклад» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Миляуша Таминдарова надеется, что на одной записи антологии дело не закончится, а этот проект станет лишь первым томом сохранения татарского наследия.

«Мы только вошли во вкус, нашли хорошую звукозаписывающую студию, наладили процесс записи, выстроили весь ее алгоритм. Если нас не поддержат — будет обидно, ведь 18 сочинений — это далеко не весь наш национальный арсенал. И нам хочется, чтобы наш пример был заразителен и была записана не только татарская хоровая, но и инструментальная музыка, произведения из области музыкального театра», — поделилась Таминдарова.

Антология уже выпущена на цифровых носителях, а треки представлены на более чем 30 музыкальных интернет-площадках, таких как Apple Music, Sound Cloud и Spotify.